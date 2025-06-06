ИИ нашел в человеческом анализе свитков Мёртвого моря серьезношибки

Исследователи применили методы искусственного интеллекта для уточнения возраста древних свитков Мертвого моря, получив результаты, указывающие на то, что многие из них являются более древними, чем предполагалось ранее.
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