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Зеленский перечислил четыре напряженных для ВСУ направления фронта

Зеленский перечислил четыре напряженных для ВСУ направления фронта

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, сообщил, что из-за активных боевых действий на Купянском, Торецком и Краматорском направлениях сложилась трудная для украинской армии ситуация, а тяжелее всего бойцам приходится на Красноармейском участке.

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