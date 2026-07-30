Мнение: Зеленскому нужно вернуть Украину в мировую информационную повестку», – Андрей Перла

В эфире программы «Мнение» политконсультант Андрей Перла прокомментировал новость о том, что Владимир Зеленский в соцсетях похвастался тем, что на самом деле его встреча в Белом доме с Дональдом Трампом прошла весьма успешно.
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