Новый кольцевой перекресток появится во Владивостоке

Во Владивостоке планируется изменпить схему движения на одном из загруженных перекрестков города. Кольцевое движение будет призвано упорядочить бесконечный поток автомобилей и пешеходов на данном участке дороги, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.