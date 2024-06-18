Новый кольцевой перекресток появится во Владивостоке

Во Владивостоке планируется изменпить схему движения на одном из загруженных перекрестков города. Кольцевое движение будет призвано упорядочить бесконечный поток автомобилей и пешеходов на данном участке дороги, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.
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