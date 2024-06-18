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Новый кольцевой перекресток появится во Владивостоке

Новый кольцевой перекресток появится во Владивостоке

Во Владивостоке планируется изменпить схему движения на одном из загруженных перекрестков города. Кольцевое движение будет призвано упорядочить бесконечный поток автомобилей и пешеходов на данном участке дороги, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

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