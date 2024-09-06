Российско-китайское технологическое партнерство обсудили в рамках ВЭФ-2024

Сессия «Россия и Китай: вместе к углеродной нейтральности к 2060 году» прошла в рамках ВЭФ-2024. Участники мероприятия обсудили возможности выстраивания кооперации в области разработки и обмена технологиями, необходимые для достижения углеродной нейтральности.
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