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Российско-китайское технологическое партнерство обсудили в рамках ВЭФ-2024

Российско-китайское технологическое партнерство обсудили в рамках ВЭФ-2024

Сессия «Россия и Китай: вместе к углеродной нейтральности к 2060 году» прошла в рамках ВЭФ-2024. Участники мероприятия обсудили возможности выстраивания кооперации в области разработки и обмена технологиями, необходимые для достижения углеродной нейтральности.

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