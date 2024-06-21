«Как тренера его не знаю. В Венгрии и Сербии маленькая конкуренция». Титов — о Станковиче

Егор Титов высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака». Бывший полузащитник сборной России и «Спартака», легенда красно-белых Егор Титов поделился мыслями о назначении на пост главного тренера команды Деяна Станковича.
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