© Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM35% украинцев поддерживают передачу Донбасса под контроль России в обмен на западные гарантии безопасности, а 61% граждан страны выступает против этого.
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Какие опросы в концлагере? О каких иных мнениях идет речь? Найдите дурака который скажет правду с трех раз! Ну если совсем уж отчаявшийся человек! В более благополучных обществах не все и не всю правду говорят не говоря уже о салорейхе!