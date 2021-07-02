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НБА. Плей-офф. 25+13 от Холидэя помогли «Милуоки» обыграть «Атланту» в 5-м матче финала Восточной конференции

В четверг, 1 июля, состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции НБА. «Милуоки» без травмированного лидера команды Янниса Адетокумбо дома удалось выйти вперед в противостоянии с «Атлантой», которая сыграла без Трэя Янга (123:112, 3-2).

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