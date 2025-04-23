«На нулевом уровне»: почему провалилась встреча в Лондоне по ситуации на Украине

В Лондоне прошли переговоры по Украине с участием делегаций из Киева и европейских стран. Ещё до начала мероприятия его статус резко понизился: вместо встречи на уровне глав МИД, прошла лишь беседа советников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии