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«На нулевом уровне»: почему провалилась встреча в Лондоне по ситуации на Украине

«На нулевом уровне»: почему провалилась встреча в Лондоне по ситуации на Украине

В Лондоне прошли переговоры по Украине с участием делегаций из Киева и европейских стран. Ещё до начала мероприятия его статус резко понизился: вместо встречи на уровне глав МИД, прошла лишь беседа советников.

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