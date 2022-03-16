А крыша подтекает: общественные наблюдатели проверили состояние уссурийского бассейна

Вместе с представителями администрации народные контролеры осмотрели спортивные площадки и учреждения, которые были обустроены и приведены в порядок благодаря нацпроекту "Демография" в 2020 году.
Популярные статьи
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- Более шести с половиной килограммов мефедрона изъяли Ленинградской области транспортные полицейские
- Около 20 иностранных граждан из Приморского края выдворят за пределы России
Свежие комментарии