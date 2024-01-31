Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Мы больше не русские. Пожалуйста, не отправляйте нас в Россию. Израиль, помоги". БИ-2 обратились к миру из тюремной камеры в Таиланде

"Мы больше не русские. Пожалуйста, не отправляйте нас в Россию. Израиль, помоги". БИ-2 обратились к миру из тюремной камеры в Таиланде

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Пошли третьи сутки, как участники БИ-2 в полном составе присели в тайскую тюрьму.

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