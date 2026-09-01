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Генри Сехудо – про прыжок Усмана Нурмагомедова в клетку к Умару: «Это пример братской любви»

Экс-чемпион UFC Генри Сехудо впечатлен прыжком Усмана Нурмагомедова в клетку после поражения его брата Умара в бою с Суном Ядуном на турнире в Шанхае.

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