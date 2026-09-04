Google начинает принудительную верификацию разработчиков Android-приложений в сентябреСогласно новым правилам, с 30 сентября 2026 года Google впервые начнёт реально применять (https://developer.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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