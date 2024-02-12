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Если вы учились в СССР, для вас это непроходимо: 12 простейших вопросов из общих знаний

Если вы учились в СССР, для вас это непроходимо: 12 простейших вопросов из общих знаний

Все это вы проходили в школе, однако, спорим, тест не пройдете! фото: кадр из киножурнала «Ералаш», выпуск № 12, «АриХметика»Старожилы сказывают, что в СССР были не только самое вкусное мороженое, самая наливная водка и самые колосистые девушки, но и лучшее образование.

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