Если вы учились в СССР, для вас это непроходимо: 12 простейших вопросов из общих знаний

Все это вы проходили в школе, однако, спорим, тест не пройдете! фото: кадр из киножурнала «Ералаш», выпуск № 12, «АриХметика»Старожилы сказывают, что в СССР были не только самое вкусное мороженое, самая наливная водка и самые колосистые девушки, но и лучшее образование.