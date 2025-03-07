Названы районы Петербурга, в которых подешевели новостройки

В списке Светлановский и Васильевский округа Аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» проанализировали рынок первичной недвижимости Санкт-Петербурга и определи ли округа, где в феврале 2025 года больше всего снизилась стоимость квартир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии