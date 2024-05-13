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  • Владимир Гусев
    Тут помочь может только лично Бастрыкин.Русскую семью, пр...
  • Сергей Захаров
    Когдажэ в судах наведут порядок там судьи от жира бесяца иммигрантов за проступки отпускают а нормальных русских терр...Русскую семью, пр...
  • Сергей Иванов
    Идиот.В Турции русский ...

Сдачу четвёртого моста в Новосибирске передвинули на конец 2025 года

Сдачу четвёртого моста в Новосибирске передвинули на конец 2025 года

В очередной раз сроки строительства четвёртого моста перенесли. До этого его обещали сдать в 2023 году, а затем в 2024 году.

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