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Испания в 2022 году выдала россиянам в три раза больше виз

Испания в 2022 году выдала россиянам в три раза больше виз

«Согласно данным МИД Испании, полученным Bloomberg, количество краткосрочных шенгенских виз, выданных Испанией гражданам России в этом году, почти утроилось и достигло 108 862 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщает Bloomberg.

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