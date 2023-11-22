Вооруженные силы Украины во время ведения боевых действий придерживаются подлых тактик, рассказал РИА Новости начальник штаба добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) с позывным «Варяг».
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