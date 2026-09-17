Удар по поезду с Борисом Джонсоном: Что скрыла Украина - "взрывная" версия генерала ФСБ

Удар по поезду с Борисом Джонсоном могла организовать Украина? Вот "взрывная" версия генерала ФСБ.В ночь на 13 сентября поезд, следовавший из Киева в Польшу, был экстренно остановлен недалеко от украинско-польской границы.
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Я так понимаю ,что Россия испугалась того ,что случилось? С чего это вдруг? Вы рассказываете о том ,что это ЧМО нечесаное сорвал мирные переговоры ,принес много горя тем и тем ,а вы стесняетесь того ,что хотите его уничтожить ? Вы знаете в чём отличие вас от них?Они не стесняются и делают что считают нужным ,а вы всё маски миротворцев надеваете ,вот поэтому вы и не можете решить задач !Вместо того ,чтобы сказать ,что это дело рук России ,вы пытаетесь опять юлить ...У вас политологи какие-то сопливые и вшивые !