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Россиянам открыли новые «ворота» в Турцию: туристы уже пакуют чемоданы

Добраться до этой тёплой и живописной страны скоро можно будет не только самолётом. Российские путешественники вовсю обсуждают в соцсетях радостную новость: кажется, скоро наконец запустят долгожданный паром из Сочи в турецкий Трабзон.

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