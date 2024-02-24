Россиянам открыли новые «ворота» в Турцию: туристы уже пакуют чемоданы

Добраться до этой тёплой и живописной страны скоро можно будет не только самолётом. Российские путешественники вовсю обсуждают в соцсетях радостную новость: кажется, скоро наконец запустят долгожданный паром из Сочи в турецкий Трабзон.
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