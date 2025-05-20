Актер озвучки Геральта ответил недовольным Цири в качестве главной героини в The Witcher 4: “Прочтите чертовы книги!”Даг Кокл, озвучивший Геральта в трилогии о Ведьмаке, ответил на критику The Witcher 4 из-за Цири и посоветовал всем ненавистникам “прочесть чертовы книги”.