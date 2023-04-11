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Александр Гришин: для меня Дзюба закончился как человек

Александр Гришин: для меня Дзюба закончился как человек

Бывший тренер московского "Локомотива" Александр Гришин возмутился решением нападающего железнодорожников Артема Дзюбы не пожимать руку главному тренеру петербургского "Зенита" Сергею Семаку после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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