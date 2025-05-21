США ждут меморандум Москвы: Рубио о возможных шагах по Украине

ВАШИНГТОН, 21 мая, ФедералПресс. Соединенные Штаты будут принимать дальнейшие решения относительно политики Москвы и Киева, основываясь на своей оценке мирного меморандума по Украине, разработкой которого занимается Россия.
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