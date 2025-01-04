В РФ зафиксирован минимальный за 10 лет уровень убийств

По итогам 11 месяцев 2024 года в РФ зафиксировано 6,4 тысячи убийств и покушений на это преступление, что стало минимальным показателем за последнее десятилетие, сообщает ТАСС со ссылкой на данные российской Генпрокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии