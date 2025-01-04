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В РФ зафиксирован минимальный за 10 лет уровень убийств

В РФ зафиксирован минимальный за 10 лет уровень убийств

По итогам 11 месяцев 2024 года в РФ зафиксировано 6,4 тысячи убийств и покушений на это преступление, что стало минимальным показателем за последнее десятилетие, сообщает ТАСС со ссылкой на данные российской Генпрокуратуры.

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