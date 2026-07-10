Павел Малков: в Сасове появится сад камней и зеркал

Глава региона напомнил, что в прошлом году в число победителей федерального конкурса лучших проектов по формированию комфортной городской среды вошел проект по преображению пространства рядом с индустриальным парком "ПодЗавод".
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