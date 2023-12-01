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  • Александр Сысоев
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Ушли в тайгу и не вернулись вовремя: нашлись отец и сын, которые пропали три недели назад в тайге

Ушли в тайгу и не вернулись вовремя: нашлись отец и сын, которые пропали три недели назад в тайге

Ушли в тайгу и не вернулись вовремя: нашлись отец и сын, которые пропали три недели назад в тайге Анастасия АндрееваОтец и сын, пропавшие с 6 ноября во время охоты в Красноярском крае, были обнаружены живыми и невредимыми.

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