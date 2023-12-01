Ушли в тайгу и не вернулись вовремя: нашлись отец и сын, которые пропали три недели назад в тайге Анастасия АндрееваОтец и сын, пропавшие с 6 ноября во время охоты в Красноярском крае, были обнаружены живыми и невредимыми.