Названа одна из причин повышения риска деменции у пожилых людей

Один процент потери глубокого сна повышает риск деменции на 27%Названа одна из причин значительного повышения риска деменции у пожилых людей – снижение времени глубокого сна, сообщает Вечерняя Москва со ссылкой на исследование ученых Института Гленна Биггса по изучению болезни Альцгеймера.
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