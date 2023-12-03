Названа одна из причин повышения риска деменции у пожилых людей

Один процент потери глубокого сна повышает риск деменции на 27%Названа одна из причин значительного повышения риска деменции у пожилых людей – снижение времени глубокого сна, сообщает Вечерняя Москва со ссылкой на исследование ученых Института Гленна Биггса по изучению болезни Альцгеймера.