Гладков рассказал, сколько допукрытий появится в Белгородской области

Они будут оборудованы в наиболее опасных местах, сообщает «Бел.Ру» со ссылкой на политика. Вячеслав Гладков рассказал, что при встречах с гражданами часто слышит обращения о необходимости установки дополнительных бетонных укрытий.
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