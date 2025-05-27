Бухарестский мир 1812 года

В истории России малоизвестных войн гораздо больше, чем известных. По стечению обстоятельств, именно первые чаще всего приводили к расширению пределов Российской державы и утверждению нашего государства на морях.
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