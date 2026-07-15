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Царьград

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Британский суд вынес вердикт троим мигрантам за зверское изнасилование женщины

Британский суд вынес вердикт троим мигрантам за зверское изнасилование женщины

Беженцы из Египта и Ирана получили длительные сроки за жестокое преступление на побережье.В Соединенном Королевстве завершился судебный процесс над выходцами из Египта и Ирана, признанными виновными в групповом надругательстве над женщиной на пляже.

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