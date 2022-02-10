Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Пекине 10 февраля

В четверг, 10 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят семь казахстанских спортсменов. В лыжной гонке на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом женскую сборную Казахстана представят Валерия Тюленева, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина.
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