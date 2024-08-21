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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Кабачковая запеканка с колбасой

Продукты: Кабачки (молодые) – 4 штуки; Яички куриные – 3 – 4 штуки; Манная крупа – 1 – 1, 5 стакана; Колбаса копчёная – 300 грамм; Соль, специи берем по своему вкусу; Сметана – 4 столовые ложки (полные); Растительное масло или другой жир по своему усмотрению (для смазывания формы) – 20 грамм.

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