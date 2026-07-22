Берлин начал осторожно менять тон в отношении Москвы: за громкими заявлениями о поддержке Украины и жесткой риторикой в адрес России, по данным британской газеты The Times, последовали закрытые дипломатические консультации.
Берлин меняет риторику: Мерц тайно ищет путь к диалогу с Россией
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Автор, а почему бы не написать более честно: "Германия начинает вооружаться и ей не хватает дешевых энергоресурсов..." Поэтому кое-кто в России стремится к тому, чтобы там, на западе в полной мере выпускалось оружие, которое уже убивает русских людей, а будущем будет убивать ещё больше. Поэтому ни под каким предлогом не должно быть никаких поставок ресурсов на запад
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