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Indian State Firm BPCL Readies $3-Billion Bond to Fund Brazil oil Project

Indian state-owned refiner Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) prepares to issue a $3-billion bond to finance its share of a major offshore oil development in Brazil, as Indian companies move to expand in international upstream to secure crude oil supplies.

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