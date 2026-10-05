Indian State Firm BPCL Readies $3-Billion Bond to Fund Brazil oil Project

Indian state-owned refiner Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) prepares to issue a $3-billion bond to finance its share of a major offshore oil development in Brazil, as Indian companies move to expand in international upstream to secure crude oil supplies.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым