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Парламентская газета

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Почему нельзя игнорировать запрещающий знак у воды

Почему нельзя игнорировать запрещающий знак у воды

Плавание в водоемах не ограничивают без веских причин. Самая частая из них — несоответствие допустимому содержанию микробов и микроорганизмов в воде, сказал «Парламентской газете» заслуженный врач России Владимир Круглый.

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