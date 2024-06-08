Почему нельзя игнорировать запрещающий знак у воды

Плавание в водоемах не ограничивают без веских причин. Самая частая из них — несоответствие допустимому содержанию микробов и микроорганизмов в воде, сказал «Парламентской газете» заслуженный врач России Владимир Круглый.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии