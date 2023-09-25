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КХЛ. СКА в гостях у «Адмирала», московское «Динамо» сыграет с «Сибирью», «Авангард» против «Автомобилиста»

КХЛ. СКА в гостях у «Адмирала», московское «Динамо» сыграет с «Сибирью», «Авангард» против «Автомобилиста»

Московское «Динамо» встретится на выезде с «Сибирью», «Авангард» – с «Автомобилистом», «Локомотив» примет «Металлург».

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