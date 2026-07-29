Юрист раскрыл, какие повреждённые денежные купюры можно обменять только в банке

Бывают случаи, когда денежные купюры рвутся, изнашиваются, и их внешний вид уже далёк от идеала. Человек может, сам того не желая, повредить купюру или ему уже достанется такой "сюрприз", поэтому важно знать, что делать с такими деньгами.