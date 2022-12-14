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Дидье Дрогба: «Гризманн больше похож на Канте, чем на себя. Удивил!»

Дидье Дрогба: «Гризманн больше похож на Канте, чем на себя. Удивил!»

Дидье Дрогба ярко оценил игру Антуана Гризманна против Марокко на ЧМ-2022. «Антуан Гризманн удивил меня, но у него для этого есть и ум, и мастерство.

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