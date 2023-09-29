Савва Фишер требует от Следственного комитета проверки главы Чечни Рамзана Кадырова и его сына Адама

Кальян

Почему же чушь ,не зная энергетики человека какой он обладает имею ввиду битого русского можно и очень сильно пострадать тем более в таком случае , русский по идее таким способом решил поднять дух в себе провославия христианства что он русский , здесь очень сложный взгляд на происходящее один верует в ислам другой в христинаство ,ну поджог бы этот пацан или другой мусульманин библию христианскую показательно и ни кто бы из христиан православных не поднимал бы истерику и тем более физической расправой человека мусульманина и это факт , я выше правльно написал идет целенаправленное уничтожение и вытеснение православия христианства по России ...Я сам мусульманин татарин и здесь вижу просто высокомерность людей (мусульман) нельзя так, тем более сейчас когда в стране не знай чего происходит СВО Украина , цены взлетают ежедневно ,люди как зомби ходят не знают что происходит отрешенные стали , из СВО Украины груз 200 приходит ни кто это не видит не афишируют ,вчера внучка сообщила знакомого из СВО кримировали там или рядом так как 140 000 руб запросили за доставку домой ,а вы ,, Чушь пишешь,,