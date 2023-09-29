Савва Фишер требует от Следственного комитета проверки главы Чечни Рамзана Кадырова и его сына Адама Елена Галицкая Активист партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Савва Фишер подал заявление в Следственный комитет, требуя проверки главы Чечни Рамзана Кадырова, его сына Адама и руководителя СИЗО № 1 Грозного Хасбулата Алсултанова в связи с избиением заключенного Никиты Журавля, обвиняемого в сожжении Корана.
Савва Фишер требует от Следственного комитета проверки главы Чечни Рамзана Кадырова и его сына Адама
Комментарии
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Olga Chuhutina
Чушь пишешь.
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22 час.
Кальян
Почему же чушь ,не зная энергетики человека какой он обладает имею ввиду битого русского можно и очень сильно пострадать тем более в таком случае , русский по идее таким способом решил поднять дух в себе провославия христианства что он русский , здесь очень сложный взгляд на происходящее один верует в ислам другой в христинаство ,ну поджог бы этот пацан или другой мусульманин библию христианскую показательно и ни кто бы из христиан православных не поднимал бы истерику и тем более физической расправой человека мусульманина и это факт , я выше правльно написал идет целенаправленное уничтожение и вытеснение православия христианства по России ...Я сам мусульманин татарин и здесь вижу просто высокомерность людей (мусульман) нельзя так, тем более сейчас когда в стране не знай чего происходит СВО Украина , цены взлетают ежедневно ,люди как зомби ходят не знают что происходит отрешенные стали , из СВО Украины груз 200 приходит ни кто это не видит не афишируют ,вчера внучка сообщила знакомого из СВО кримировали там или рядом так как 140 000 руб запросили за доставку домой ,а вы ,, Чушь пишешь,,
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22 час.
Александр Бабин
А этот придурок когда сжигал коран то думал что его за это наградят.Хочешь чтобы уважали твою веру то уважай чужую
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14 час.
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