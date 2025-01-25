Новый виадук хотят построить на станции Кая в Иркутске

Новый виадук через железнодорожные пути хотят построить на станции Кая в городе Иркутске. Об этом на заседании комиссии Думы города по вопросам транспорта 24 января сообщил начальник департамента дорожной деятельности и транспорта мэрии Сергей Яременко.
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