Президент Ирана Раиси призвал найти более эффективный механизм вместо СБ ООН

Последние события в мире продемонстрировали неэффективность Совета безопасности ООН. Об этом заявил на смеждународной конференции по Палестине президент Ирана Эбрахим Раиси, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт главы Исламской Республики.
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