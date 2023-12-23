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Президент Ирана Раиси призвал найти более эффективный механизм вместо СБ ООН

Президент Ирана Раиси призвал найти более эффективный механизм вместо СБ ООН

Последние события в мире продемонстрировали неэффективность Совета безопасности ООН. Об этом заявил на смеждународной конференции по Палестине президент Ирана Эбрахим Раиси, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт главы Исламской Республики.

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