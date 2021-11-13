Украина откатывается в средневековый кошмар, разрушая собственную культуру, в то время как Россия поддерживает и схораняет свое наследие, заявила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко в интервью YouTube-каналу PolitWera.
Украина откатывается в средневековый кошмар, разрушая собственную культуру, в то время как Россия поддерживает и схораняет свое наследие, заявила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко в интервью YouTube-каналу PolitWera.
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