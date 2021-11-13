Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Да боритесь и не запускайте. Сегодня вложения России окупились. Так что флаг вам в руки! А когда станете синеть позво...Глава МИД Британи...
  • Мельников Александр
    А против кого СК возбудил уголовное дело? Против стаи собак? Против "зоошизы" прикормившей стаю? Против руководства п...В ХМАО из-за напа...
  • Горыныч
    Мадам арбидол надо отправить на море, в посёлок Янранай.В Екатеринбурге п...

Украинская актриса пожаловалась на «адскую» жизнь в своей стране

Украинская актриса пожаловалась на «адскую» жизнь в своей стране

Украина откатывается в средневековый кошмар, разрушая собственную культуру, в то время как Россия поддерживает и схораняет свое наследие, заявила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко в интервью YouTube-каналу PolitWera.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх