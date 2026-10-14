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Об исчислении пошлины при подаче исков потребителей свыше миллиона рублей

Заметка посвящена особенностям механизма исчисления пошлины при подаче исков потребителей свыше миллиона рублей и применению минимального порога пошлины в этом случ.

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