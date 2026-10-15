Посол Родион Мирошник призвал комитет ООН по правам человека четко отреагировать на случаи терроризма, применяемые Киевом против мирных жителей.
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