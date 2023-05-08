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Почему украинцы пытаются атаковать российские самолеты ДРЛО А-50

Почему украинцы пытаются атаковать российские самолеты ДРЛО А-50

Российские спецслужбы накануне пресекли попытки украинской стороны атаковать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, базирующиеся на аэродроме Северный в Ивановской области.

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