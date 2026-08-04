В России признали Бандеру, Шухевича, ОУН и УПА пособниками нацистов в годы ВОВ

В Москве Тверской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и признал лидеров украинских националистов, а также Организацию украинских националистов* (ОУН) и Украинскую повстанческую армию* (УПА) пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).
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