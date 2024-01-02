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РИА Новый день

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Турция отказалась пропускать в Черное море британские минные тральщики

Турция отказалась пропускать в Черное море британские минные тральщики

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник, 2 января, Турция проинформировала союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, подаренные Великобританией Украине, – сообщают СМИ.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Надо пропустить, их чуть дальше сожгут!
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