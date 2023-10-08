Нетаньяху пообещал превратить места расположения ХАМАС в руины и призвал жителей сектора Газа покинуть эту территорию @ Jinipix/Xinhua/Global Look Press Tекст: Антон Антонов Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал задействовать всю мощь армии Израиля и превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины, он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть эту территорию.