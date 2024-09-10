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Царьград

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Проснулась, увидела дым, а отец побежал спасать людей: Атака дрона в Раменском глазами жительницы дома

Жительница дома в подмосковном Раменском, куда попал беспилотник, поделилась подробностями произошедшего.

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