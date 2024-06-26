Англия не смогла обыграть Словению, но вышла в плей-офф Евро-2024

Сборная Англии завершила свой путь на Евро-2024, заняв первое место в своей группе. Матчи со Словенией и Румынией завершились вничью, однако, благодаря лучшей разнице мячей, британцы смогли опередить своих соперников.
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